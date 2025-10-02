Cucinelli volano i ricavi che sfondano il miliardo
«Se in questa settimana non fossero intervenuti fatti che abbiamo definito come attività di short selling nei riguardi della nostra casa di moda, sarebbe stato preferibile, e un poco meno impegnativo tanto per me che per i due ceo e l'investor relator; ma quanto è avvenuto fa parte dell'essere quotati in Borsa e delle sue regole. Nel merito ho ricevuto una quantità innumerevole di testimonianze di apprezzamento». Brunello Cucinelli ha commentato così ieri l'attacco del fondo Pertento e di Morpheus Research. Si tratta di una «società di ricerca registrata in Delaware e costituita nel 2025 che dichiara di detenere posizioni corte sul nostro titolo e che ha messo in discussione la correttezza del nostro operato» in Russia, ha sottolineato Cucinelli in occasione della presentazione dei conti a fine settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: cucinelli - volano
Nuovi arrivi di lusso da Mercatopoli Brescia Centro! Oggi ti aspettano borse firmate Chloé, un elegante cappotto Miu Miu, capi esclusivi di Brunello Cucinelli, Ralph Lauren e molto altro. E non finisce qui: Da domani fino a sabato ti aspettano le nostre pro - facebook.com Vai su Facebook
Brunello Cucinelli sfonda il tetto del miliardo di ricavi (+10,8%) nei nove mesi 2025. «Operiamo in Russia secondo le regole», afferma la società - La casa di moda riporta forti crescite nelle Americhe (+9,2%), in Europa (+8,9%) e in Asia (+15,6%). Segnala msn.com
Semestre da record per Brunello Cucinelli, ricavi a +10,2%, utili netti a +16% - «Per quanto sembrino cose di secondaria importanza, la missione degli abiti non è soltanto quella di tenerci caldo. Secondo ilsole24ore.com