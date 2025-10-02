«Se in questa settimana non fossero intervenuti fatti che abbiamo definito come attività di short selling nei riguardi della nostra casa di moda, sarebbe stato preferibile, e un poco meno impegnativo tanto per me che per i due ceo e l'investor relator; ma quanto è avvenuto fa parte dell'essere quotati in Borsa e delle sue regole. Nel merito ho ricevuto una quantità innumerevole di testimonianze di apprezzamento». Brunello Cucinelli ha commentato così ieri l'attacco del fondo Pertento e di Morpheus Research. Si tratta di una «società di ricerca registrata in Delaware e costituita nel 2025 che dichiara di detenere posizioni corte sul nostro titolo e che ha messo in discussione la correttezza del nostro operato» in Russia, ha sottolineato Cucinelli in occasione della presentazione dei conti a fine settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cucinelli, volano i ricavi che sfondano il miliardo