cucinelli volano i ricavi che sfondano il miliardo

«Se in questa settimana non fossero intervenuti fatti che abbiamo definito come attività di short selling nei riguardi della nostra casa di moda, sarebbe stato preferibile, e un poco meno impegnativo tanto per me che per i due ceo e l'investor relator; ma quanto è avvenuto fa parte dell'essere quotati in Borsa e delle sue regole. Nel merito ho ricevuto una quantità innumerevole di testimonianze di apprezzamento». Brunello Cucinelli ha commentato così ieri l'attacco del fondo Pertento e di Morpheus Research. Si tratta di una «società di ricerca registrata in Delaware e costituita nel 2025 che dichiara di detenere posizioni corte sul nostro titolo e che ha messo in discussione la correttezza del nostro operato» in Russia, ha sottolineato Cucinelli in occasione della presentazione dei conti a fine settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

