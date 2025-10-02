Brunello Cucinelli ribatte alle accuse di Morpheus Reserch ribadendo di "rispettare le regole" sulle sanzioni alla Russia e di avere "un magazzino giusto ed equilibrato", i cui valori si mantengono in linea con quelli storici della maison. Soprattutto rassicura gli investitori con ricavi trimestrali ancora a doppia cifra: 335,5 milioni di euro (12% a cambi correnti e +12,4 a cambi costanti) nel terzo trimestre, per effetto dei quali i nove mesi si chiudono con un fatturato di 1,02 miliardi (+10,8% a cambi correnti e +11,3% a cambi costanti). Risultati che, assieme "all’ottima partenza" delle vendite della collezione autunno-inverno, consentono di confermare l’obiettivo di una crescita "intorno al 10%" sia per l’anno in corso che per il 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cucinelli conferma i target. Ricavi +10% anche nel 2026