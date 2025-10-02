"Come società guardiamo ovviamente al risultato, ma anche alla socialità ed alla crescita dei giovani: lavoriamo per far sì che la nostra società sia sempre un luogo in cui vivere insieme speranze di crescita, sport ed amicizia. Perché pensiamo che questo sia uno dei compiti principali delle società sportive". Si è espresso così Roberto Macrì, presidente del CSL Prato Social Club, a proposito della "mission" del club. Gli oltre 400 tesserati del club hanno sfilato pochi giorni fa nella cornice offerta dal "Vittorio Rossi" di Santa Lucia, nel corso della presentazione delle squadre. Dalla prima squadra maschile di coach Antonio Imbriano (che ha debuttato nel campionato di Seconda Categoria con una sconfitta ed una vittoria) alla prima squadra femminile del nuovo mister Roberto Castorina (ex Serie A da calciatore) passando per le giovanili e la scuola calcio, tutti i giocatori e le giocatrici si sono ritrovati per fare il punto dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Csl Prato social club. La tradizione si rinnova