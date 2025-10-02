Crunchyroll | nuove serie annunciate per la stagione autunnale

L’autunno di Crunchyroll si annuncia particolarmente ricco e variegato. Oltre alle attesissime uscite come One-Punch Man Stagione 3, My Hero Academia FINAL SEASON, SPY x FAMILY Stagione 3 e Let’s Play, il catalogo della piattaforma accoglie nuovi titoli che ampliano ulteriormente l’offerta per gli appassionati di anime. Tra i debutti più interessanti ci sono Chitose Is in the Ramune Bottle, My Awkward Senpai, Kingdom Stagione 6 e GINTAMA – Mr. Ginpachi’s Zany Class, senza dimenticare l’arrivo di altri titoli attesi che copriranno l’intero arco della stagione autunnale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: crunchyroll - nuove

Crunchyroll annuncia la stagione anime autunno 2025: tutte le nuove uscite

Anime, videogiochi e serie ci aspettano questo mese: dalle nuove stagioni su Crunchyroll alle uscite Nintendo, passando per film e serie su Netflix fino alle vibes spooky su Roblox. Sfoglia il carosello per scoprire tutte le novità e facci sapere nei commenti: - facebook.com Vai su Facebook

! https://newsintheshell.it/post/796234597025366016/crunchyroll-anime-autunno-2025-parte-2… #crunchyroll #anime #simulcast #streaming #subita #donghua - X Vai su X

Crunchyroll annuncia la stagione anime autunno 2025: tutte le nuove uscite - Crunchyroll, stagione anime autunno 2025: in arrivo One- Scrive atomheartmagazine.com

Crunchyroll svela la stagione anime autunno 2025: grandi ritorni e nuove storie da non perdere - Crunchyroll ha appena annunciato la nuova stagione, e ci aspettano sia grandi ritorni che storie fresche da scoprire. Riporta mangaforever.net