Crunchyroll | nuove serie annunciate per la stagione autunnale

Cinefilos.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autunno di Crunchyroll si annuncia particolarmente ricco e variegato. Oltre alle attesissime uscite come One-Punch Man Stagione 3, My Hero Academia FINAL SEASON, SPY x FAMILY Stagione 3 e Let’s Play, il catalogo della piattaforma accoglie nuovi titoli che ampliano ulteriormente l’offerta per gli appassionati di anime. Tra i debutti più interessanti ci sono Chitose Is in the Ramune Bottle, My Awkward Senpai, Kingdom Stagione 6 e GINTAMA – Mr. Ginpachi’s Zany Class, senza dimenticare l’arrivo di altri titoli attesi che copriranno l’intero arco della stagione autunnale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

