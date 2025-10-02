Crowdfunding Civico al via il nuovo bando | Copertura al 50 50 benefici fiscali per le donazioni
Bergamo. L’obiettivo è valorizzare le idee che arrivano dal basso, finanziare proposte innovative messe sul piatto dalle associazioni, dai cittadini e dai quartieri di Bergamo. L’edizione 2025 del bando di Crowdfunding civico è la settima nella storia della città e in quella di Bergamo Smart City, associazione fondata proprio per trasformare il capoluogo sfruttando le tecnologie digitali. Il crowdfunding civico è un sistema di raccolta fondi che permette di finanziare progetti di interesse pubblico con donazioni anche di piccola quantità. “Uno strumento – afferma Giacomo Angeloni, assessore all’Innovazione del Comune di Bergamo – che permette ai cittadini di sentirsi parte attiva del cambiamento”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
