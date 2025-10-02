Crosetto agli attivisti | l’Esercito vi difenderà anche se protestate

Guido Crosetto entra nel dibattito sugli attivisti della Flotilla ricordando che, nonostante le critiche rivolte all’Esercito, i militari italiani garantiranno protezione a chiunque si trovi in pericolo. Lo ha scritto sui social dopo la protesta di Palermo contro uno stand dell’Esercito allestito nei giorni in cui a Gaza continuano i bombardamenti. Il messaggio di Crosetto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Crosetto agli attivisti: l’Esercito vi difenderà, anche se protestate

