Crolla un balcone alle prime ore del giorno intervento dei vigili del fuoco

GUAGNANO – Mattinata di apprensione a Guagnano, dove le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenute per il crollo di un balcone che ha interessato un edificio civile in via Puccini.L’episodio è avvenuto nelle ore mattutine di oggi. Sul posto, i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it