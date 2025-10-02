Crolla un balcone alle prime ore del giorno intervento dei vigili del fuoco
GUAGNANO – Mattinata di apprensione a Guagnano, dove le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenute per il crollo di un balcone che ha interessato un edificio civile in via Puccini.L’episodio è avvenuto nelle ore mattutine di oggi. Sul posto, i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
