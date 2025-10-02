Crolla scuola in Indonesia | 5 morti e 59 dispersi Non ci sono segni di vita sotto le macerie

Cinque morti accertati, circa 100 feriti e decine di dispersi, con poche speranze di poterli recuperare in vita, per il crollo di una scuola lunedì nella provincia di Sidoarjo, nell’isola di Giava in Indonesia. Studenti tra i 12 e i 17 anni, come riporta la Bbc, si erano riuniti per pregare quando l’edificio ha ceduto. Il capo dell’Agenzia nazionale indonesiana per la gestione dei disastri ha informato la stampa che i soccorritori non hanno rilevato “più segni di vita” sotto le macerie, dove risultano a distanza di giorni ancora disperse 59 persone, alimentando il timore che non si trovino sopravvissuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

