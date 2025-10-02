Crolla la scuola è strage di bambini | tutti morti

Continuano senza sosta le operazioni di soccorso in Indonesia, dove una scuola è crollata lunedì scorso nel distretto di Sidoarjo, provocando un grave bilancio di vittime e dispersi. Secondo le ultime dichiarazioni ufficiali, i soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie, alimentando il timore di un tragico epilogo. A confermare la situazione è stato Suharyanto, direttore dell’ Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (BNPB), che ha parlato in conferenza stampa direttamente dal luogo del disastro. “Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia, come i droni termici, e non abbiamo trovato alcun segnale di presenza umana in vita”, ha dichiarato ai giornalisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

