Crolla la scuola alunni morti sepolti sotto le macerie Soccorritori sconvolti
Era un pomeriggio di preghiera quando, senza alcun preavviso, un edificio scolastico è crollato intrappolando decine di persone sotto le macerie. Le urla disperate degli studenti e il fragore del cemento che si sgretolava hanno lasciato posto a un silenzio carico di paura, rotto soltanto dai soccorritori accorsi sul posto. Inizialmente la situazione è apparsa drammatica: secondo i registri scolastici erano oltre novanta le persone rimaste sepolte. I primi bilanci ufficiali hanno confermato almeno cinque vittime, ma il numero dei dispersi è stato subito molto più alto. Il lavoro dei soccorritori è cominciato immediatamente, con la speranza di riuscire a scavare un tunnel per raggiungere chi ancora respira sotto i detriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
