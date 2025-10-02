Croatti la flottiglia e il mare magnum dei commenti | cronaca di un linciaggio social
Il senatore del M5S Marco Croatti imbarcato sulla cosiddetta Global Sumud Flotilla manda un video in cui dice — testuali parole — “Se state guardando questo video, sono stato rapito. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati”. Nel giro di niente la notizia rimbalza sulle agenzie e le televisioni: Croatti risulta tra i fermatitrasferiti dopo l’abbordaggio; la vicenda ha provocato una valanga di reazioni in patria E qui, signore e signori, entra in scena l’italiano medio con il telefonino, quel cittadino silenzioso fino a ieri che oggi è un commentatore professionista. 🔗 Leggi su Lortica.it
