Croatti fermato da Israele il ministro Tajani | Si trova in un centro di detenzione tra i primi trasferiti
Il senatore riminese Marco Croatti (Movimento 5 Stelle), insieme all'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, imbarcati sulla nave Morgana della Flotilla, "sono stati tra i primi a essere stati trasferiti" nel porto di Ashdod e "si trovano nel centro di identificazione e detenzione temporanea". Lo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Il senatore Marco Croatti fermato da Israele sulla Flotilla: «Mi hanno rapito, chiedo al governo il mio rilascio immediato»
#sumudflotilla sotto attacco, abbiamo fermato i lavori d'aula chiedendo l'intervento in aula del ministro Crosetto e per poterci collegare con il collega Croatti imbarcato sulla nave Morgana.
"Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane". Tra i fermati anche il senatore del M5S Marco #Croatti e l'eurodeputata di Avs Benedetta #Scuderi. #Flottilla
Il senatore Marco Croatti fermato da Israele sulla Flotilla: "Mi hanno rapito, chiedo al governo il mio rilascio immediato" - "Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati".
