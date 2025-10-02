Criticità sui nuovi orari dei treni per gli studenti del Valdarno | il Sindaco Chiassai Martini scrive a Trenitalia e Regione Toscana
Arezzo, 2 ottobre 2025 – Il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, si fa portavoce del disagio segnalato da studenti e famiglie del Valdarno a causa della modifica dell'orario dei treni e scrive una lettera a Trenitalia e alla Regione Toscana “A seguito della segnalazione ricevuta da famiglie e studenti del Valdarno che ogni mattina utilizzano la tratta ferroviaria Incisa Valdarno – Montevarchi per raggiungere gli Istituti scolastici del territorio e in particolare il nostro Istituto “B. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: criticit - nuovi
Criticità sui nuovi orari dei treni per gli studenti. A segnalarlo è il sindaco Chiassai Martini che ha raccolto le istanze di alcune famiglie del Valdarno. Il primo cittadino evidenzia come nell'orario di ingresso dalle 7.00 alle 8.00 coincidenze e inizio delle lezioni n - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero treni 2 e 3 ottobre, trasporti a rischio per 24 ore: gli orari, le fasce di garanzia, come chiedere il rimborso - I primi ad incrociare le braccia saranno i dipendenti del gruppo ferroviario Gruppo FS, ... Segnala msn.com
Da oggi entrano in servizio i nuovi treni Frecciarossa - Saranno introdotti gradualmente nei prossimi anni: le novità riguardano soprattutto i motori e gli arredi interni ... Lo riporta ilpost.it