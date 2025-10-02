Cristina Scabbia la regina del metal | Suonare a Milano? Che emozione Prepariamo uno show più grezzo

Cristina Scabbia, frontwoman della band milanese Lacuna Coil, suonare a casa, all’Alcatraz il 10 ottobre, provocherà un’emozione in più? "Assolutamente sì. Gli home show sono quelli che procurano più emozione ed agitazione. All’Alcatraz ci saranno i nostri familiari e amici, oltre che i fan. Oltretutto quella del 10 ottobre sarà la prima data del tour europeo, ma potremo finalmente parlare in italiano al nostro pubblico, dal palco, visto che il 98% dei nostri concerti è all’estero". A proposito di quest’ultimo aspetto, come vive il fatto che i Lacuna Coil siano più famosi all’estero che in Italia? "Io la vivo benissimo, per diversi motivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

