Cristina Scabbia la regina del metal | Suonare a Milano? Che emozione Prepariamo uno show più grezzo
Cristina Scabbia, frontwoman della band milanese Lacuna Coil, suonare a casa, all’Alcatraz il 10 ottobre, provocherà un’emozione in più? "Assolutamente sì. Gli home show sono quelli che procurano più emozione ed agitazione. All’Alcatraz ci saranno i nostri familiari e amici, oltre che i fan. Oltretutto quella del 10 ottobre sarà la prima data del tour europeo, ma potremo finalmente parlare in italiano al nostro pubblico, dal palco, visto che il 98% dei nostri concerti è all’estero". A proposito di quest’ultimo aspetto, come vive il fatto che i Lacuna Coil siano più famosi all’estero che in Italia? "Io la vivo benissimo, per diversi motivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cristina - scabbia
Rock ed emozioni a Camerano: alla Plaza i live di Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e Toky di Virgin Radio
Cristina Scabbia, la regina del metal: "Suonare a Milano? Che emozione. Prepariamo uno show più grezzo" - Parla la grintosa frontwoman dei Lacuna Coil, la band meneghina che il 10 ottobre si esibirà all’Alcatraz: "Rimpianti? Da ilgiorno.it
Cristina Scabbia la regina del metal (mondiale) nuovo giudice di The Voice pazza di Al Bano - È una donna, ma si è imposta in un mondo, come quello metal, dominato da soli uomini. Lo riporta elle.com