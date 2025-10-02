Cristina Plevani | I 50 milioni della vittoria non dati a Salvo? Non sono fessa Oggi non rifarei sesso con Pietro Taricone
Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello e oggi opinionista della nuova edizione con Simona Ventura, replica alle accuse del suo ex coinquilino il pizzaiolo Salvo Veneziano. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: cristina - plevani
ECCO COME HA VINTO: Cristina Plevani smaschera l’Isola dei Famosi!
Cristina Plevani: “Per troppo tempo mi sono punita, ho rinunciato anche alle emozioni. Ora non ho più paura di essere felice”
Cristina Plevani: “La famiglia di Pietro Taricone mi chiese di non parlare più di lui. Dopo il Gf non sono stata furba, questo è il mio secondo treno e stavolta col cavolo che scendo”
Per Cristina Plevani, vinctrice del primo Grande Fratello, la risposta alle accuse di Salvo Veneziano che arrivò insieme a lei sino all'ultimo atto del programma («Con Cristina e Pietro ci eravamo impegnati: chiunque avesse vinto, avrebbe dato 50 milioni a cias - facebook.com Vai su Facebook
Cristina Plevani: «I 50 milioni della vittoria non dati a Salvo? I miei amici mi dissero: "Scema sì, fessa no"» - X Vai su X
Cristina Plevani: «I 50 milioni della vittoria non dati a Salvo? "Scema sì, fessa no". Il sesso con Taricone? Oggi non lo rifarei» - Cristina Plevani, mitica vincitrice del Grande Fratello 1 e oggi opinionista della nuova edizione con Simona Ventura, replica alle accuse del suo ... Lo riporta msn.com
Cristina Plevani: «I 50 milioni della vittoria non dati a Salvo? "Scema sì, fessa no". Il sesso con Taricone? Oggi non lo rifarei, speravo sarebbe rimasto con me» - Cristina Plevani, mitica vincitrice del Grande Fratello 1 e oggi opinionista della nuova edizione con Simona Ventura, replica alle accuse del suo ex coinquilino il pizzaiolo Salvo Veneziano ... Riporta msn.com