Cristina Parodi e la dedica a Giorgio Gori nell' anniversario di nozze | Trenta volte sì

L'ex volto televisivo e il politico e giornalista bergamasco si sono sposati il 1° ottobre 1995 a Carpeneto, in provincia di Alessandria. Dal loro amore sono nati i tre figli Angelica, Benedetta e Alessandro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cristina Parodi e la dedica a Giorgio Gori nell'anniversario di nozze: «Trenta volte sì»

In questa notizia si parla di: cristina - parodi

Venezia 82, le pagelle look: Oscar Isaac incanta (9), Jacob Elordi protagonista (8), Paris Jacksona tema Frankenstein (9), Cristina Parodi in lime(5)

Uno scatto di Cristina Parodi utilizzato sul web per vendere abiti: «Ma è una truffa»

Venezia 82, Cristina Parodi arriva al Lido per la Mostra del Cinema – Il video

Cristina Parodi, la foto inedita con il marito per un’occasione speciale - Momento magico tra Cristina Parodi e il marito Giorgio Gori, protagonisti di una tappa molto importante della loro vita di coppia. Secondo donnaglamour.it

Cristina Parodi e Giorgio Gori, la romantica dedica d'amore e quel tenero ricordo a 30 anni dalle nozze - È un traguardo importante quello che Cristina Parodi e Giorgio Gori celebrano oggi, 1° ottobre 2025, anniversario del loro 30esimo anniversario di nozze. Segnala today.it