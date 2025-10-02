Crisi Torino Baroni rischia il primo esonero della stagione I candidati? La mossa di De Rossi è più di un indizio
Marco Baroni rischierà di odiare la Lazio due volte (sportivamente parlando, non si creino fraintendimenti). Perché l’anno che si è chiuso con il divorzio dal club di Lotito è stato sì di alti, ma anche di bassi. O la separazione non si sarebbe consumata. Ma la partita che si giocherà sabato prossimo, tra il ‘suo’ Torino e proprio la Lazio, a Roma, rischia di sancire anche la fine del suo percorso in granata. Breve, brevissimo. E per ora tutt’altro che positivo. Non è tanto una questione di classifica, che dopo 5 giornate lascia sempre un po’ il tempo che trova, ma di interpretazione della gara e di altri numeri che, invece, preoccupano parecchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Pagelle Torino-Atalanta 0-3: Krstovic show, Torino in crisi e un Maripan da incubo
LA CRISI DEL TORO L'OTTIMO ARTICOLO DI IVANA CROCIFISSO PER TORO.IT Il castello di cui Baroni ha parlato per spiegare perché sul secondo gol a marcare Pellegrino, 192 centimetri, ci fosse Vlasic, dà l'idea di quello che in realtà è il Torino stesso.
Dal Salone Auto pressing su governo e Bruxelles: "La politica ha colpe gravi sulla crisi"
Torino, Baroni trema: Palladino e De Rossi sul tavolo. Vanoli verso il ritorno? - Torino in crisi dopo la sconfitta col Parma: Baroni in bilico, Cairo valuta Palladino e De Rossi. Come scrive monza-news.it
Ex Lazio, Baroni rischia l’esonero al Torino: risultati fatali per il tecnico granata - Torino in crisi: panchina di Baroni a rischio e tifosi in rivolta, con lo spettro degli Ex Lazio Il Torino non riesce a trovare la svolta e perde ancora, questa volta 2- Scrive lazionews24.com