Marco Baroni rischierà di odiare la Lazio due volte (sportivamente parlando, non si creino fraintendimenti). Perché l’anno che si è chiuso con il divorzio dal club di Lotito è stato sì di alti, ma anche di bassi. O la separazione non si sarebbe consumata. Ma la partita che si giocherà sabato prossimo, tra il ‘suo’ Torino e proprio la Lazio, a Roma, rischia di sancire anche la fine del suo percorso in granata. Breve, brevissimo. E per ora tutt’altro che positivo. Non è tanto una questione di classifica, che dopo 5 giornate lascia sempre un po’ il tempo che trova, ma di interpretazione della gara e di altri numeri che, invece, preoccupano parecchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi Torino, Baroni rischia il primo esonero della stagione. I candidati? La mossa di De Rossi è più di un indizio