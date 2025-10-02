Crisi palestinese | Cascina lancia il sit in per Gaza e la Global Sumud Flotilla

L’amministrazione comunale di Cascina condanna “l'ennesima violazione del diritto internazionale compiuta dal governo di Israele, con il blocco della Global Sumud Flotilla in acque internazionali e l’arresto degli equipaggi”. Il Comune di Cascina da mesi porta avanti iniziative tese a promuovere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: crisi - palestinese

Pressioni interne e crisi umanitaria: il Regno Unito verso il riconoscimento dello Stato palestinese

Ricci parte da San Benedetto con il tour “Un treno per Gaza” e attacca il silenzio di Acquaroli sulla crisi palestinese - facebook.com Vai su Facebook

Oggi ho avuto un lungo colloquio telefonico con il collega @HakanFidan sugli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. Abbiamo discusso del Piano presentato dal Presidente Trump per la pace a #Gaza. Sosteniamo gli sforzi di mediazione della #Turchi - X Vai su X

Anna Foglietta, fermata dai carabinieri la lancia con a bordo l'attrice e Laika: sequestrata bandiera palestinese e l'opera della street artist - È stata fermata poco prima di approdare all'Excelsior la lancia con a bordo la street artist Laika e l'attrice Anna Foglietta, durante un blitz contro il genocidio a Gaza e a ... Da ilgazzettino.it