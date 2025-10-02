Crisi Nms il grido dal Consiglio | Bisogna salvare i posti di lavoro La ricerca deve restare a Nerviano
La crisi della Nms (Nerviano medical sciences) è approdata ieri sera in Sala Bergognone, dove si è svolto un Consiglio comunale aperto. Al centro del dibattito, la sorte dei 73 dipendenti a rischio licenziamento dopo l’avvio della procedura collettiva da parte della proprietà. La mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale ha ribadito la necessità di un intervento immediato per fermare i tagli e aprire un dialogo istituzionale in grado di salvaguardare i posti di lavoro e il futuro dell’azienda. Presente alla seduta anche la consigliera regionale Silvia Scurati, che ha ricordato l’impegno portato avanti in Regione, mentre a livello nazionale il deputato Fabrizio Cecchetti ha già presentato due interrogazioni parlamentari sul caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Crisi Nerviano Medical Sciences, un consiglio comunale aperto con un solo ordine del giorno: i licenziamenti - Martedì 30 settembre la comunità nervianese discuterà pubblicamente il futuro del polo di ricerca oncologico, su cui pesala procedura di licenziamento collettivo avviata dalla proprietà, il fondo cine ... Da msn.com
La crisi del Gruppo NMS arriva sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Sindacati, azienda e Regione lunedì 29 settembre sono stati ricevuti a Roma per l'apertura di un tavolo istituzionale relativo al futuro del centro di ricerca oncologica ... Lo riporta legnanonews.com