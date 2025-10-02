Crisi Nms il grido dal Consiglio | Bisogna salvare i posti di lavoro La ricerca deve restare a Nerviano

La crisi della Nms (Nerviano medical sciences) è approdata ieri sera in Sala Bergognone, dove si è svolto un Consiglio comunale aperto. Al centro del dibattito, la sorte dei 73 dipendenti a rischio licenziamento dopo l’avvio della procedura collettiva da parte della proprietà. La mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale ha ribadito la necessità di un intervento immediato per fermare i tagli e aprire un dialogo istituzionale in grado di salvaguardare i posti di lavoro e il futuro dell’azienda. Presente alla seduta anche la consigliera regionale Silvia Scurati, che ha ricordato l’impegno portato avanti in Regione, mentre a livello nazionale il deputato Fabrizio Cecchetti ha già presentato due interrogazioni parlamentari sul caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

