Tempo di lettura: 2 minuti Da oltre un decennio i cittadini di San Giorgio del Sannio convivono con un problema ormai strutturale: la carenza idrica. Interruzioni frequenti, razionamenti nelle ore serali ed estive, difficoltà di approvvigionamento e pressione insufficiente negli impianti hanno segnato la quotidianità di molte famiglie e attività economiche del territorio. Un fenomeno che, da emergenza passeggera, si è trasformato in questione sistemica, legata sia a fattori ambientali sia a criticità nella gestione delle risorse. Le cause sono attribuibili nient’altro che alla fragilità delle reti idriche, spesso obsolete e soggette a dispersioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crisi idrica, tariffe in aumento e gestione privata: sabato assemblea pubblica a San Giorgio del Sannio