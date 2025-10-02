Crisi dell’Occidente il ritorno della triade mazziniana Dio Patria e Famiglia
Gli ultimi anni l’Occidente sta attraversando una grave crisi identitaria. Le cause sono diverse: da uno sfrenato globalismo ad un altrettanto sfrenata proliferazione islamica. Non a caso il popolo occidentale ripone sempre di più le proprie speranze nelle mani di governi di destra, che sono sempre meno moderati (ad eccezione del nostro), e sempre più tradizionalisti cattolici: gli Stati Uniti sono l’esempio più lampante. E così si sta assistendo a un rispolvero della vecchia triade mazziniana: Dio, Patria e Famiglia. La crisi dell’occidente e il ritorno della triade: Dio, Patria e Famiglia. La paternità di questo trinomio, infatti, viene erroneamente data al fascismo, ma ha radici molto più profonde: fu Mazzini il vero padre di questo schema che spesso viene utilizzato come slogan dai partiti conservatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: crisi - occidente
Né guerre né crisi economiche. La decadenza dell’occidente è innanzitutto emotiva. Un libro
Ucraina, Russia il nemico necessario: l’Occidente è in crisi e ha bisogno della guerra per sopravvivere a se stesso
Guerra a Gaza, Albanese (Onu): "Crisi di credibilità per l’Occidente" – Il video
Il voto in Moldavia conferma l’attrattività, tutt'altro che scontata, del modello europeo e occidentale. Non significa che l’Europa è perfetta, che tutto va bene e nulla vada riformato, né che l’Occidente non viva una crisi profonda dei suoi sistemi, con una polarizza - facebook.com Vai su Facebook
Antonio #Tajani: “Alla riunione dei Ministri degli Esteri #G7 di New York ho sottolineato l’importanza di lavorare insieme per rafforzare l’unità politica dell’Occidente per portare più pace e sicurezza negli scenari di crisi. Abbiamo ribadito quanto sia cruciale ma - X Vai su X
Il ritorno delle cuccette: così la crisi dei voli low cost riporta di moda i treni notturni (e green). “Ma servono investimenti per potenziare l’offerta” - I treni notturni stanno tornando, carichi di passeggeri, sui binari d’Europa. Secondo ilfattoquotidiano.it