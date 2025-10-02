Crisi dell’Occidente il ritorno della triade mazziniana Dio Patria e Famiglia

Secoloditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultimi anni l’Occidente sta attraversando una grave crisi identitaria. Le cause sono diverse: da uno sfrenato globalismo ad un altrettanto sfrenata proliferazione islamica. Non a caso il popolo occidentale ripone sempre di più le proprie speranze nelle mani di governi di destra, che sono sempre meno moderati (ad eccezione del nostro), e sempre più tradizionalisti cattolici: gli Stati Uniti sono l’esempio più lampante. E così si sta assistendo a un rispolvero della vecchia triade mazziniana: Dio, Patria e Famiglia. La crisi dell’occidente e il ritorno della triade: Dio, Patria e Famiglia. La paternità di questo trinomio, infatti, viene erroneamente data al fascismo, ma ha radici molto più profonde: fu Mazzini il vero padre di questo schema che spesso viene utilizzato come slogan dai partiti conservatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

crisi dell8217occidente il ritorno della triade mazziniana dio patria e famiglia

© Secoloditalia.it - Crisi dell’Occidente, il ritorno della triade mazziniana “Dio, Patria e Famiglia”

In questa notizia si parla di: crisi - occidente

Né guerre né crisi economiche. La decadenza dell’occidente è innanzitutto emotiva. Un libro

Ucraina, Russia il nemico necessario: l’Occidente è in crisi e ha bisogno della guerra per sopravvivere a se stesso

Guerra a Gaza, Albanese (Onu): "Crisi di credibilità per l’Occidente" – Il video

Il ritorno delle cuccette: così la crisi dei voli low cost riporta di moda i treni notturni (e green). “Ma servono investimenti per potenziare l’offerta” - I treni notturni stanno tornando, carichi di passeggeri, sui binari d’Europa. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Dell8217occidente Ritorno Triade