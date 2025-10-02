Attimi di puro terrore per il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, vittima di una violenta rapina in pieno giorno a Milano. Il noto giornalista sportivo di origini avellinesi è stato minacciato con una pistola puntata al volto e derubato del suo prezioso orologio Rolex, dal valore stimato di circa 70mila euro. La Tecnica dello Specchietto: la Dinamica della Rapina. La tecnica utilizzata è quella, tristemente nota, “dello specchietto”, la stessa di cui era stato vittima poche settimane fa anche Stefano De Martino. Criscitiello era fermo al semaforo a bordo della sua auto quando uno scooter ha urtato deliberatamente lo specchietto retrovisore sinistro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Criscitiello rapinato del Rolex da 70mila euro con pistola in faccia a Milano