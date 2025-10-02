Criminalità controlli in via Dante | multe per 1500 euro
Controlli in viale Dante nella giornata del 30 settembre. In campo polizia, guardia di finanza con il cane antidroga e la polizia locale. Gli accertamenti si sono concentrati in alcuni esercizi commerciali dove sono stati identificati 30 avventori ed elevate 3 sanzioni amministrative per un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
