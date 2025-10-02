Cremona investe sull’arte e la tradizione con il Saper fare il liutaio
Cremona, 2 ottobre 2025 – Si rinnova l’impegno di Cremona per la tutela e la valorizzazione del saper fare liutario tradizional e, patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco, con l’avvio della seconda edizione del ciclo formativo “Connect, Learn and Research”, inserito tra le azioni 2025 del Piano di salvaguardia del saper fare liutario tradizionale cremonese. Gli incontri, che prenderanno il via il prossimo 15 dicembre offriranno ai liutai cremonesi nuove opportunità di formazione, confronto e ricerca, in un dialogo continuo tra competenze artigianali, ricerca scientifica e interpretazione musicale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
ECONOMIA - Il colosso belga Katoen Natie investe ancora su Cremona, piattaforma multi-business in continua espansione che dà lavoro a oltre 60 dipendenti. Abbiamo intervistato, nelle nostre pagine, l'amministratore delegato del colosso della logistica, Mie - facebook.com Vai su Facebook
Cremona, tutto pronto per l'edizione 2025 della Festa del Torrone. Si punta sulla musica - Ricco calendario di eventi tra degustazioni, spettacoli, installazioni artistiche e iniziative culturali ... Scrive ilgiorno.it
Cremona capitale del salame: tutto pronto per la Festa 2025 - La Festa del Salame 2025 a Cremona celebra il re dei salumi con degustazioni, showcooking, abbinamenti gourmet e performance artistiche. Secondo italiaatavola.net