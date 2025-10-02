Cremona, 2 ottobre 2025 – Si rinnova l’impegno di Cremona per la tutela e la valorizzazione del saper fare liutario tradizional e, patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco, con l’avvio della seconda edizione del ciclo formativo “Connect, Learn and Research”, inserito tra le azioni 2025 del Piano di salvaguardia del saper fare liutario tradizionale cremonese. Gli incontri, che prenderanno il via il prossimo 15 dicembre offriranno ai liutai cremonesi nuove opportunità di formazione, confronto e ricerca, in un dialogo continuo tra competenze artigianali, ricerca scientifica e interpretazione musicale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona investe sull’arte e la tradizione con il “Saper fare il liutaio”