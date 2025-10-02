Cremlino | Sui nostri asset la UE agisce come una gang

Imolaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione europea si sta comportando “come una banda” per impossessarsi dei capitali russi congelati: “Qualcuno fa da palo, qualcuno ruba, e qualcun altro, come il Belgio, grida: ‘Ragazzi, assumiamoci la responsabilità insieme'”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, avvertendo che ogni azione in questa direzione dei Paesi europei “non resterà senza risposta”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

