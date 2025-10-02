Creattiva al via ed è subito pienone - Foto e video

Ecodibergamo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA MANIFESTAZIONE. Fino a domenica 5 ottobre, quattro giorni all’insegna dell’handmade con apertura dalle 9.30 e chiusura alle 18.30. Domenica chiusura anticipata alle 17.30. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

creattiva al via ed 232 subito pienone foto e video

© Ecodibergamo.it - Creattiva al via ed è subito pienone - Foto e video

In questa notizia si parla di: creattiva - subito

creattiva via 232 subitoCreattiva al via ed &#232; subito pienone - Foto e video - Fino a domenica 5 ottobre, quattro giorni all’insegna dell’handmade con apertura dalle 9. ecodibergamo.it scrive

Torna Creattiva ed &#232; subito boom di presenze per la fiera di arti manuali - Video - È in pieno svolgimento in Fiera Bergamo la prima delle quattro giornate dell’edizione primaverile 2025 di Creattiva, il Salone internazionale delle arti manuali by Promoberg di scena fino a domenica 9 ... ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Creattiva Via 232 Subito