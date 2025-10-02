Crac Carife inviate oltre duemila lettere d' interruzione della prescrizione

Oltre 2000 Pec, spedite dalla scorsa primavera. Il dato sull'invio di lettere per l'interruzione della prescrizione, in relazione alla vicenda delle azioni Carife azzerate, è giunto da una conferenza promossa da Milena Zaggia, del Movimento risparmiatori traditi, Rosario Trefiletti, presidente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

crac carife inviate oltreLa lotta degli ex azionisti. Carife, inviate duemila Pec per fermare la prescrizione - L’Associazione: "Pochi o tanti, andiamo avanti per difendere i nostri diritti" . Secondo msn.com

