Cottarelli | Spesa pubblica al 51% del Pil serve una nuova spending review

“Noi abbiamo in generale un costo dell’energia più alto degli altri Paesi e una tassazione di energia più alta degli altri Paesi e questo ben prima che si utilizzasse questo come strumento per la decarbonizzazione. Perché è un modo facile di raccogliere entrate per lo Stato, quindi se si vuole ridurre la tassazione in generale, non soltanto quella sull’energia, bisogna lavorare sul lato della spesa pubblica, fare una bella spending review”. Lo ha dichiarato Carlo Cottarelli a margine della 21ª edizione della convention Energies & Transition High School, organizzata da Confartigianato in Sardegna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

