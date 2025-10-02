Costretta a sposarsi dai genitori Picchiata e drogata riesce a fuggire
È arrivata in Italia quando era solo una bambina, aveva sette anni, e da allora ha sempre vissuto a Rimini, frequentando le scuole, stringendo amicizie, costruendosi quel futuro che ogni ragazza della sua età dovrebbe poter immaginare in libertà. Invece, quando ha superato la maggiore età, la sua vita è stata improvvisamente riportata indietro di secoli, travolta da un matrimonio combinato deciso dai genitori e imposto con l’inganno, con la forza, le botte e – secondo la ricostruzione degli inquirenti – persino con l’uso di farmaci sedativi. La vicenda è al centro di un procedimento penale che vede protagonisti i genitori della giovane: una coppia di origine bangladese residente da anni a Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
