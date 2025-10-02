Costellazioni | il nuovo spettacolo di Maxi Manzo
La Fondazione Pescarabruzzo presenta “Costellazioni”, la nuova produzione di Maxi Manzo, cantautore, performer e direttore artistico italo-argentino, in programma venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 21.00 al cineteatro S. Andrea di Pescara. Lo spettacolo si inserisce nel progetto “Migrazioni: tra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: costellazioni - nuovo
Dagli amici di Lambrugo: Sabato 25 ottobre – ore 20.00 Nuovo Osservatorio Astronomico di Sormano Vieni a vivere un’esperienza unica tra stelle, pianeti e costellazioni! Relazione, planetario, osservazione con telescopi e riconoscimento delle costella - facebook.com Vai su Facebook