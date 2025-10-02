Costacurta contrariato dalle parole di De Bruyne | Deve sapere che il Napoli ha vinto anche senza di lui

Costacurta fa una riflessione in diretta dopo aver ascoltato le parole di De Bruyne a seguito di Napoli-Sporting Lisbona. L'opinionista Sky spiega: "Non deve arrivare e dire che il vincente è solo lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: costacurta - contrariato

Costacurta spiazzato da una frase di Runjaic: “Stava protestando?”. L’allenatore va via ma poi chiarisce - Milan è terminata da un po' e come consuetudine nel post partita diversi protagonisti della partita si alternano davanti a microfoni e telecamere per parlare ed esprimere le proprie ... Da fanpage.it