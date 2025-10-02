Costa 3 euro e vale più di mille creme ultra costose | è firmato Lidl l’elisir di bellezza più economico

Formule vegan, certificazioni NaTrue e Bios, texture leggere e idratazione prolungata: una gamma accessibile che punta su ingredienti naturali, efficacia e trasparenza, la trovi alla Lidl. Nel mare magnum delle referenze skincare, l’ultima sorpresa arriva dagli scaffali di Lidl e ha un prezzo che fa sussultare: circa 3 euro. Un posizionamento che ribalta le gerarchie del beauty, mentre sugli scaffali si affaccia una capsule color verde acqua firmata Cien Nature, il marchio privato dedicato ai cosmetici con ingredienti naturali. ( Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Costa 3 euro e vale più di mille creme ultra costose: è firmato Lidl l’elisir di bellezza più economico

In questa notizia si parla di: costa - euro

Al ristorante di sushi trovi Miao Miao, il cameriere robot che serve ai tavoli: “Costa 8mila euro e fa simpatia”

Alberto Costa Juventus, lo Sporting CP esce allo scoperto: offerti 20 milioni di euro per l’esterno portoghese. Cosa succede ora

Vodafone asfalta tutti, offerta surreale: ti costa pochissimi euro

COSTA TOSCANA da 630 euro last minute a Ottobre con partenza da Palermo in Cabina interna garantita con quote di servizio e bevande escluse o scegli la tua tipologia di cabina e formula preferita. Prenota la tua crociera oggi stesso! Pranza in ristoran - facebook.com Vai su Facebook

Il tuffo in Canal Grande costa quasi mille euro di multa -> - X Vai su X

Senigallia come piazza San Marco: il caffè è a peso d’oro, costa 3 euro - Aumenti in città ci sono stati, l’ha registrato anche Altroconsumo segnalando il +9% per ombrellone e lettini rispetto al 2024, tra i più cari in Italia. Lo riporta corriereadriatico.it

Portofino, costa 3 euro l’ora, 72 euro al giorno posteggiare una moto nel borgo - Dal 30 maggio lasciare una moto a Portofino in piazza della Libertà nella nuova zona a pagamento che ospita circa una sessantina di mezzi, costa 3 euro all’ora, la tariffa è valida per tutte le 24 ore ... genova.repubblica.it scrive