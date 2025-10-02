COSMOS quando gli alieni sono più umani degli umani stessi
L’universo è più meraviglioso di quanto tu possa immaginare. Ecco perché devi sempre camminare a testa alta. Un liceale capace di “riconoscere la puzza di bugie”, un’agente assicurativa e un drago parlante. Un tris apparentemente inusuale e improbabile, ma che – calato in un contesto che ricorda vagamente il celebre Man in Black – risulta intrigante e per nulla caotico. Kaede è un giovane ordinario, con non molti amici e una strana peculiarità: è in grado di scoprire se una persona mente dal puzzo che “emana”. Ciò gli permette di stare alla larga dai bugiardi, certo, ma ha anche minato per sempre la sua capacità di apprezzare la compagnia di chiunque altro. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Nuova serie! Ritorna l'autore di "Hungry Marie" e "Beelzebub" Ryuhei Tamura, con la sua nuova stravagante opera: "COSMOS" . Un'avventura intergalattica che fonde in modo insolito ed originale storie di umani ed alieni.