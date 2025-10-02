Così una ragazza ha fatto arrestare un pusher 18enne a Bergamo
Un diciottenne tunisino è stato arrestato a Bergamo per spaccio di droga dopo una segnalazione. Sequestrate cocaina, ecstasy e hashish. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: ragazza - arrestare
"Zia corri che papà sta picchiando mamma": ragazza di 17 anni fa arrestare il padre violento
Ruba una borsa a una ragazza in strada, passante insegue il ladro e lo fa arrestare dalla polizia
Pedinata da uno sconosciuto, ragazza di 23 anni vive due mesi da incubo: denuncia e lo fa arrestare
Ha detto no a un matrimonio combinato dai genitori. La scelta coraggiosa di una ragazza nata in Bangladesh e cresciuta in Italia. @TgrRaiER ?https://rainews.it/tgr/emiliaromagna… https://rainews.it/tgr/emiliaromagna/articoli/2025/10/costretta-a-sposarsi-in - X Vai su X
Il caso in provincia di Taranto, anche la donna è indagata per violenza sessuale aggravata: avrebbe agevolato gli abusi ripetuti allontanandosi da casa o chiudendosi in altre stanze. Sono state una professoressa della ragazza e la preside dell’istituto a sporg - facebook.com Vai su Facebook