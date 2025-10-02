Così una ragazza ha fatto arrestare un pusher 18enne a Bergamo

Notizie.virgilio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un diciottenne tunisino è stato arrestato a Bergamo per spaccio di droga dopo una segnalazione. Sequestrate cocaina, ecstasy e hashish. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

cos236 una ragazza ha fatto arrestare un pusher 18enne a bergamo

© Notizie.virgilio.it - Così una ragazza ha fatto arrestare un pusher 18enne a Bergamo

In questa notizia si parla di: ragazza - arrestare

"Zia corri che papà sta picchiando mamma": ragazza di 17 anni fa arrestare il padre violento

Ruba una borsa a una ragazza in strada, passante insegue il ladro e lo fa arrestare dalla polizia

Pedinata da uno sconosciuto, ragazza di 23 anni vive due mesi da incubo: denuncia e lo fa arrestare

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Ragazza Ha Fatto