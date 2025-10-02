Così l’Europa punta sul vantaggio tecnologico
Ha lasciato i lavori del vertice delle Comunità politica europea di Copenaghen per rientrare a Roma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad attenderla il Consiglio dei ministri che deve approvare il nuovo Documento programmatico di finanza pubblica. Ma in Danimarca non è mancato il tempo per riflettere sulle emergenze belliche e sul modus con cui l’Ue deve disegnare una risposta e un ventaglio di iniziative programmatiche. Ma prima di salire sul volo per Roma, il premier si è soffermata per un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non potendo partecipare nel pomeriggio alla riunione in formato E5 con Regno Unito, Danimarca, Francia e Germania, ad hoc sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net
JD.com punta all’Europa: MediaWorld (e parte di Unieuro) potrebbero finire in mani cinesi
Il Como punta all’Europa, ma c’è un grosso problema con lo stadio: ecco la soluzione a sorpresa… Il club ha già siglato un accordo per giocare le sue partite casalinghe in un altro impianto
Mercato Juventus, Simone Inzaghi guarda ancora in Europa! Per rinforzare l’attacco del suo Al-Hilal punta a quell’obiettivo bianconero: il nome sotto torchio
Una #Dea a recuperare terreno in Europa, dopo il poker firmato #PSG, si prepara alla sfida #ClubBrugge mentre l'#Inter di #Chivu punta al bis di successi contro il #Praga. Entrambe le compagini nerazzurre a segno?
Dongfeng punta a triplicare le vendite in Europa nel 2026. In Italia obiettivo 7.500-9.000 unità. La gamma avrà 17 modelli #ANSAmotori #ANSA