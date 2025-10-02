Così l’Europa punta sul vantaggio tecnologico

Formiche.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha lasciato i lavori del vertice delle Comunità politica europea di Copenaghen per rientrare a Roma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad attenderla il Consiglio dei ministri che deve approvare il nuovo Documento programmatico di finanza pubblica. Ma in Danimarca non è mancato il tempo per riflettere sulle emergenze belliche e sul modus con cui l’Ue deve disegnare una risposta e un ventaglio di iniziative programmatiche. Ma prima di salire sul volo per Roma, il premier si è soffermata per un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non potendo partecipare nel pomeriggio alla riunione in formato E5 con Regno Unito, Danimarca, Francia e Germania, ad hoc sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

cos236 l8217europa punta sul vantaggio tecnologico

© Formiche.net - Così l’Europa punta sul vantaggio tecnologico

In questa notizia si parla di: europa - punta

JD.com punta all’Europa: MediaWorld (e parte di Unieuro) potrebbero finire in mani cinesi

Il Como punta all’Europa, ma c’è un grosso problema con lo stadio: ecco la soluzione a sorpresa… Il club ha già siglato un accordo per giocare le sue partite casalinghe in un altro impianto

Mercato Juventus, Simone Inzaghi guarda ancora in Europa! Per rinforzare l’attacco del suo Al-Hilal punta a quell’obiettivo bianconero: il nome sotto torchio

Cerca Video su questo argomento: Cos236 L8217europa Punta Vantaggio