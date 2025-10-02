La notizia della separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban ha scosso il mondo dello spettacolo. Dopo quasi due decenni di matrimonio, l’attrice premio Oscar ha presentato i documenti per il divorzio presso un tribunale del Tennessee martedì scorso, citando differenze inconciliabili. Ora, però, l’attenzione si è spostata sui dettagli del loro accordo prematrimoniale, firmato prima delle nozze del 2006. Secondo quanto emerso, il contratto includerebbe una clausola davvero insolita legata alla sobrietà del cantante country, che potrebbe fruttargli una somma considerevole. Stando ai rapporti, l’accordo prevede una “clausola sulla cocaina” che garantirebbe a Urban 600. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è la clausola sulla cocaina che frutterà a Keith Urban 11 milioni di dollari dal divorzio con Nicole Kidman?