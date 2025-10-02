Nel mondo dei profumi, sigle come EDP, EDT ed EDC non sono semplici acronimi: sono chiavi di lettura che ci aiutano a capire la concentrazione della fragranza, la sua durata sulla pelle e la capacità di proiezione, ovvero quanto si fa notare. Queste etichette ci ricordano che non tutti i profumi sono uguali. Alcuni sono pensati per lasciare una scia persistente, altri per un effetto più discreto. Alcuni si adattano meglio a una serata elegante, altri a una giornata informale. Ecco perché, quando scegliamo un profumo, non basta soffermarsi sugli ingredienti o sull’aroma: bisogna considerare anche quanto tempo resterà sulla pelle, che tipo di atmosfera evoca, e quale immagine vogliamo trasmettere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa significano EDP, EDC ed EDT nei profumi e qual è la differenza?