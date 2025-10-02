Cosa significa 6-7 il trend della Gen Alpha che tormenta gli insegnanti

Ripetono i numeri sei e sette, apparentemente in momenti del tutto casuali, e ridono a crepapelle quando li sentono pronunciare agli altri. Soprattutto gli insegnanti in classe. I giovanissimi della Gen Alpha, ossia i nati tra il 2010 e il 2024, hanno dato vita a un nuovo trend, virale soprattutto su TikTok nel mondo anglosassone. Noto come 6-7, è protagonista di migliaia di contenuti social, dove spesso viene associato al volto di un bambino, che può apparire con tratti reali oppure stilizzato in chiave horror, thriller o funny. Soprattutto però è diventato fonte di disturbo nelle aule scolastiche, tanto che in Australia diversi docenti e presidi hanno deciso di bandirlo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

