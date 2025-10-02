Cosa sappiamo sul terribile incidente aereo a Sabaudia in cui sono morti due militari

Si chiamavano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti dopo il tragico incidente aereo avvenuto ieri: il velivolo è precipitato a Sabaudia. Indagini in corso, non si esclude l'ipotesi del guasto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

