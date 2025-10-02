cosa sappiamo dei presunti membri di hamas fermati a berlino la ricostruzione

Tre uomini sono stati arrestati a Berlino con l’accusa di essere membri di Hamas e di aver procurato armi da guerra per preparare attentati contro obiettivi israeliani ed ebraici in Germania. L’operazione è stata condotta ieri dall’antiterrorismo federale e confermata dalla Procura generale di Karlsruhe, che ha formalizzato l’accusa di appartenenza a un’organizzazione terroristica straniera e preparazione di un grave atto di violenza pericoloso per lo Stato. L’operazione Secondo la ricostruzione di Der Spiegel, gli investigatori hanno seguito i tre sospetti fino a un incontro organizzato per la consegna delle armi nella capitale. 🔗 Leggi su Formiche.net

