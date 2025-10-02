Cosa sappiamo dei presunti membri di Hamas fermati a Berlino La ricostruzione

Formiche.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini sono stati arrestati a Berlino con l’accusa di essere membri di Hamas e di aver procurato armi da guerra per preparare attentati contro obiettivi israeliani ed ebraici in Germania. L’operazione è stata condotta ieri dall’antiterrorismo federale e confermata dalla Procura generale di Karlsruhe, che ha formalizzato l’accusa di appartenenza a un’organizzazione terroristica straniera e preparazione di un grave atto di violenza pericoloso per lo Stato. L’operazione Secondo la ricostruzione di Der Spiegel, gli investigatori hanno seguito i tre sospetti fino a un incontro organizzato per la consegna delle armi nella capitale. 🔗 Leggi su Formiche.net

cosa sappiamo dei presunti membri di hamas fermati a berlino la ricostruzione

© Formiche.net - Cosa sappiamo dei presunti membri di Hamas fermati a Berlino. La ricostruzione

In questa notizia si parla di: cosa - sappiamo

Novità su alice in borderland stagione 3: ecco cosa sappiamo

Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo

Film porno gay nel totem turistico, imbarazzo al Lido. Hacker in azione alle 2, la telefonata ai carabinieri, indagine del Comune. Cosa sappiamo

cosa sappiamo presunti membriCosa sappiamo dei presunti membri di Hamas fermati a Berlino. La ricostruzione - Tre uomini sono stati arrestati a Berlino con l’accusa di essere membri di Hamas e di aver procurato armi da guerra per preparare attentati contro obiettivi israeliani ed ebraici in Germania. formiche.net scrive

cosa sappiamo presunti membriIl “corvo” di Montecitorio, lettere anonime e dossieraggi: sospeso un super-dirigente (ripreso dalle telecamere) - Da settimane nei corridoi di Montecitorio, fra gli addetti ai lavori e non solo, non si parla d’altro. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sappiamo Presunti Membri