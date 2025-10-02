Cosa sappiamo dei presunti membri di Hamas fermati a Berlino La ricostruzione
Tre uomini sono stati arrestati a Berlino con l’accusa di essere membri di Hamas e di aver procurato armi da guerra per preparare attentati contro obiettivi israeliani ed ebraici in Germania. L’operazione è stata condotta ieri dall’antiterrorismo federale e confermata dalla Procura generale di Karlsruhe, che ha formalizzato l’accusa di appartenenza a un’organizzazione terroristica straniera e preparazione di un grave atto di violenza pericoloso per lo Stato. L’operazione Secondo la ricostruzione di Der Spiegel, gli investigatori hanno seguito i tre sospetti fino a un incontro organizzato per la consegna delle armi nella capitale. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: cosa - sappiamo
Novità su alice in borderland stagione 3: ecco cosa sappiamo
Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo
Film porno gay nel totem turistico, imbarazzo al Lido. Hacker in azione alle 2, la telefonata ai carabinieri, indagine del Comune. Cosa sappiamo
Tutti gli occhi sono già per lei. Tra i suoi amici ex del Gf e di Uomini e Donne, cosa sappiamo sulla pacchista che sta giocando ora. - facebook.com Vai su Facebook
Cosa sappiamo del nuovo stadio che vogliono Milan e Inter? Avrà forma ovalizzata, senza tetto retrattile, con due anelli. Gli spettatori saranno 71.500 e tutti i settori avranno posti per persone con disabilità. Poi hospitality, ristoranti e… - X Vai su X
Cosa sappiamo dei presunti membri di Hamas fermati a Berlino. La ricostruzione - Tre uomini sono stati arrestati a Berlino con l’accusa di essere membri di Hamas e di aver procurato armi da guerra per preparare attentati contro obiettivi israeliani ed ebraici in Germania. formiche.net scrive
Il “corvo” di Montecitorio, lettere anonime e dossieraggi: sospeso un super-dirigente (ripreso dalle telecamere) - Da settimane nei corridoi di Montecitorio, fra gli addetti ai lavori e non solo, non si parla d’altro. Da ilmessaggero.it