La colazione è uno dei pasti principali di una giornata. Serve per cominciare al meglio facendo il pieno di energie e sostanze nutritive necessarie per affrontare efficacemente tutti gli impegni quotidiani. Non deve per nessun motivo essere saltata. Può diventare una vera e propria alleata per sentirsi al mattino più leggeri e in forma. Una colazione sgonfia pancia è infatti grado di favorire il processo di digestione. Riduce la sensazione di sentirsi gonfi e appesantiti. Dona un inedito buonumore che permette di affrontare tutto con una marcia in più tutti gli impegni e le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cosa mangiare a colazione per avere la pancia piatta