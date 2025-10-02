Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza | gli 8 eventi anche gratis scelti per voi
Il weekend sta per arrivare, portando con sé le atmosfere magiche d'autunno, e anche per questo fine settimana le iniziative organizzate a Monza e dintorni sono diverse. Protagonista, in centro Monza, sarà Monza in fiore (in versione autunnale, appunto), con stand a tema, mercatini, la mostra. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
