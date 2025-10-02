Cosa fare in città | gli eventi del fine settimana del 4 e 5 ottobre
Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti ed eventi è in arrivo nel novarese e nel Vco.In programma ci sono fiere, spettacoli, feste della birra, festival, mercatini, mostre, eventi dedicati all'autunno, concerti e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo primo week end. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: cosa - fare
Noa Lang al Napoli, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta
Milano invasa da due nuovi insetti “alieni”: cosa c’è da sapere e cosa dobbiamo fare in casa
Torre di Calafuria in concessione alle associazioni, c'è il bando del Demanio: cosa prevede e come fare domanda
Ti sei mai chiesto cosa fare in caso di incidente stradale? Dalla messa in sicurezza alla compilazione dei documenti, ogni passo è importante. Scopri nell’articolo tutte le procedure utili da seguire #UnipolMove #SicurezzaStradale #Emergenza #Incidente Vai su Facebook
Non sai cosa fare nel weekend? Dai un’occhiata al calendario delle sagre di ottobre - X Vai su X