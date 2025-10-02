Cosa dicono le due risoluzioni del centrodestra su Gaza Flotilla e Stato di Palestina

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due risoluzioni diverse, da parte del centrodestra, sulla questione di Gaza: una è lunga appena una frase, e chiede di sostenere il piano degli Usa per la Striscia; su questa l'opposizione dovrebbe astenersi, per non votare contro. Pd, M5s e Avs hanno invece depositato una risoluzione unitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - dicono

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Fantastic four: reazioni iniziali sui social media e cosa dicono i critici

Côte che sembrano montagne. Cosa ci dicono del ciclismo le strade piene di gente al Tour del France

cosa dicono due risoluzioniCosa dicono le due risoluzioni del centrodestra su Gaza, Flotilla e Stato di Palestina - Due risoluzioni diverse, da parte del centrodestra, sulla questione di Gaza: una è lunga appena una frase, e chiede di sostenere il piano degli Usa per ... Da fanpage.it

cosa dicono due risoluzioniMeloni attacca ancora la Flotilla: "Iniziativa non porta benefici ai palestinesi, ma disagi a italiani" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in un punto stampa da Copenaghen ha parlato delle intercettazioni dei membri della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Lo riporta youmedia.fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Dicono Due Risoluzioni