Cosa c’è scritto nel secondo pizzino trovato a casa Sempio l’avvocato Lovati | È caccia alle streghe

"Lo scorso venerdì nella casa della famiglia Sempio è stato sequestrato un secondo pizzino su cui sono riportate cifre come 800 euro, 1.500 euro, 3mila euro.e il mio nome e quello di Garofano": a Fanpage.it l'avvocato Massimo Lovati svela cosa è successo nell'ultima perquisizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it