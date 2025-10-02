Corvino su Camarda | Un cavallo di razza è destinato a vincere e la qualità non ha età

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha parlato di Francesco Camarda, di proprietà del Milan, e del suo primo gol in Serie A nel corso del suo intervento a GR Rai Parlamento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

