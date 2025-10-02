Corvino in difesa di Vlahovic | È uno dei migliori al mondo gogna mediatica attorno a lui fuori luogo! Chi lo prende o lo tiene fa un grande affare

Corvino difende Vlahovic: parole importanti nei confronti del numero 9 della Juventus. Queste le sue dichiarazioni. Una benedizione che arriva da chi, per primo, ha creduto in lui. Pantaleo Corvino, il dirigente che portò un giovanissimo Dusan Vlahovic in Italia, ha difeso a spada tratta l’attaccante della Juventus, definendolo « uno dei migliori al mondo » e criticando la «gogna mediatica » che lo ha spesso colpito. “Chi lo prende, o lo tiene, fa un grande affare”. Intervenuto a GR Rai Parlamento, il responsabile dell’area tecnica del Lecce non ha usato mezzi termini. « Ho sempre ritenuto Dusan un grandissimo attaccante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Corvino in difesa di Vlahovic: «È uno dei migliori al mondo, gogna mediatica attorno a lui fuori luogo! Chi lo prende, o lo tiene, fa un grande affare»

