Cortona approvato il disciplinare al Regolamento per il centro storico

Il consiglio comunale di Cortona ha approvato il nuovo regolamento per il centro storico e il relativo disciplinare attuativo, strumenti che hanno l'obiettivo di tutelare il decoro urbano e la vivibilità, garantendo allo stesso tempo lo sviluppo delle attività economiche e la valorizzazione.

Cortona, incontro pubblico per il disciplinare del Regolamento del centro storico - Facendo seguito a quanto annunciato nei giorni scorsi, l'Amministrazione comunale di Cortona ha fissato un incontro pubblico per ricevere i contributi alla redazione del disciplinare al Regolamento