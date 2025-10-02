Cortocircuito supplenze | alla scuola primaria tante nomine da interpello a docenti con laurea della secondaria Pillole di Question Time

Nel question time del 30 settembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli insegnanti, è stata affrontata una questione di rilievo riguardante l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla possibilità di abilitarsi con laurea L-19 unita a una magistrale in discipline letterarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: cortocircuito - supplenze

