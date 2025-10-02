Bologna, 2 ottobre 2025 – “Blocchiamo tutto ”, gridano da una parte dei viali; “Palestina libera”, tuonano dall’altra carreggiata. Bologna - o, almeno, la parte che protesta per il massacro a Gaza – si è presa i viali, fermando la circolazione per più di un’ora, dopo il blitz e i primi fermi alle imbarcazioni della Flotilla. La reazione è stata immediata: migliaia sono scesi in quella che è stata ribattezzata “piazza Gaza, ex piazza Maggiore”, promettendo l’occupazione dei viali bolognesi. Ancora una volta, studenti, collettivi e attivisti si sono riversandosi in massa per le strade, una marea umana che lotta per “la resistenza e i partigiani palestinesi” dalle piazze bolognesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corteo pro Pal per la Flotilla bloccata, e Piazza Maggiore diventa ’Piazza Gaza’